Will Ospreay vence a Blake Christian y lanza advertencia a Jon Moxley

Will Ospreay se impuso a Blake Christian en su regreso a la actividad, pero las cosas tomaron un rumbo que deja claro que no olvida su rivalidad con los Death Riders.

El duelo comenzó de forma pareja, con Blake tomando la iniciativa al derribar a Ospreay con un tackle. El británico respondió con unas tijeras que llevaron la acción hacia ringside, donde Christian conectó un splash para mantener el control.

Blake centró su castigo en el cuello de Ospreay, intentando debilitarlo con ataques contra la barricada. No obstante, Will reaccionó y devolvió la acción al ring con un flying elbow.

Christian continuó su ofensiva con un neckbreaker y un DDT, manteniendo la presión sobre su rival. Más adelante, conectó un DDT en ringside seguido de un 450 splash que estuvo cerca de darle la victoria.

El combate se mantuvo muy parejo, con Blake logrando otra cuenta cercana tras un cutter y posteriormente un Sliced Bread, pero Ospreay resistió cada intento.

► Momentos Clave

En la recta final, Blake Christian intentó imitar el movimiento definitivo de su rival, buscando aplicar el Hidden Blade. Sin embargo, Ospreay logró esquivarlo en el último instante y respondió con un potente Hidden Blade. La maniobra fue suficiente para conseguir la cuenta de tres y asegurar la victoria.

Will Ospreay: “Mox, the biggest difference between me and you is that I don’t need a weapon to snap someone’s neck. I can do it with my BARE FUCKING HANDS.”

pic.twitter.com/Yqt1fJNr5V — Drainmaker (@TheDrainmaker) March 19, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Ospreay tomó el micrófono para lanzar un mensaje directo a Jon Moxley, asegurando que podría romperle el cuello, recordando la lesión que sufrió en el pasado.

La situación escaló rápidamente cuando Moxley apareció acompañado de Wheeler Yuta, aunque ambos terminaron siendo atacados en medio del caos. Finalmente, PAC llegó para equilibrar la situación.

Con este escenario, todo apunta a que la rivalidad entre Ospreay y Moxley continuará creciendo en las próximas semanas.