Will Ospreay vence a AR Fox en un duelo aéreo

Will Ospreay y AR Fox se enfrentaron en un combate de luchadores aéreos rumbo a lo que será Dynasty, en un duelo que no sería nada fácil para ninguno.

Pese al cartel que tiene Ospreay, Fox pudo contestas bastante bien, respondiendo los ataques de su rival y sorprendiéndolo con rápidos movimientos, aunque como era de esperarse Ospreay también consiguió conectar fuertes ataques.

These two are leaving it all in the center of the ring!

