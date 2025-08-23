Will Ospreay tiene miedo: «No quiero llorar…»

Una vez Forbidden Door 2025 quede atrás, Will Ospreay deberá someterse a cirugía y pasar un tiempo lejos de los rings de All Elite Wrestling.
► La próxima cirugía de Will Ospreay
Camino al evento de pague-por-visión, «El Asesino Aéreo» reconoce estar aterrado. Atendamos a sus recientes declaraciones a Shakiel Mahjouri de CBS Sports:
«Estoy ansioso. Estoy asustado. En general, estoy aterrorizado. No por la lucha, sino por lo que viene después. No sé cómo será el después, porque por primera vez en mi vida me han descalificado de hacer lo que amo hacer.»
«Nunca he tenido que alguien me corte. Nunca me han operado. Nunca me he roto un hueso, excepto la nariz, y cualquiera puede darse cuenta, porque parece que me han golpeado con una sartén.»
«Si pienso demasiado en esto, voy a acabar llorando. Creo que el humor es, honestamente, la mejor manera de aligerar el ambiente en una situación como esta. Por primera vez en mi vida tengo que darme cuenta de que esto es algo serio, y no sé cómo navegar esas emociones.»
«Entiendo que la gente esté preocupada. Escuchan este tipo de cosas y piensan: ‘¡Suena mal!’. Pero lo que deben recordar es que llevo 10 meses haciendo esto al más alto nivel. Nadie puede decirme que no lo he hecho al más alto nivel. He estado trabajando en mi mejor momento. Sé de lo que soy capaz. Sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. Lo más importante es que los médicos lo saben. El cirujano lo sabe. Y lo más importante es que mi seguridad está totalmente garantizada. Puedo garantizar mi seguridad en esto. Lo lograré.»
«Cuando escuché qué procedimiento me van a hacer, también escuché que otros luchadores pasaron por lo mismo y no regresaron siendo los mismos. Así que, si existe aunque sea la más mínima posibilidad de que no vuelva a ser el mismo después de esta lucha y de la cirugía, entonces necesito, por mí, por mi orgullo, salir ahí y ser yo mismo.»
«(Adam) Copeland me dijo: ‘Lo más difícil no es la cirugía, sino lo mental que viene después. Solo recuerda que yo estuve ahí, lo hice, y cada vez que quieras hablar o distraerte, aquí tienes mi número’.»
«Tengo ese orgullo testarudo de querer volver al ring y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero siento que esto es lo que ha pasado y por eso estoy en este camino… Puede que tenga que despedirme de una parte de mi estilo aéreo. No estoy listo para dejar ir ese lado de mí, porque creo que debería ser en mis propios términos. No sé si eso será posible. Solo tengo que esperar que después de esto pueda retomar desde donde lo dejé. Y si no, todos los grandes lo han hecho. Jushin Thunder Liger lo hizo. AJ Styles lo hizo. Yo me llamo a mí mismo el Billy G.O.A.T. por una razón. Creo que puedo adaptarme.»
