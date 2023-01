Will Ospreay: “Tengo TDAH y estoy en el espectro autista”

Uno de los mejores luchadores en la época moderna de la lucha libre, así como también una de las más grandes figuras de NJPW en años recientes, Will Ospreay, concedió recientemente una entrevista para el podcast The Sessions de la hoy entrevistadora de AEW, Renée Paquette.

En el mismo, Osprey aseguró que hace poco fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y que, además, está dentro del espectro autista, y habló ampliamente acerca de ello. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Will Ospreay habla de sus problemas de salud mental

“Me diagnosticaron TDAH en 2019 porque sentí que algo andaba mal conmigo. Era disléxico después de terminar la escuela. Lo único que aprobé fue teatro y educación física. Inglés, matemáticas, ciencias, todo lo que necesitas para ir a la universidad, fallé en eso.

“Solo tenía que ir a trabajar. Quería intentar ir a la universidad, pero pasé por algo que siento que se llama ‘síndrome de aprendizaje’. No puedo recordar qué es lo que era, pero decían que era una forma de dislexia. No leo muy bien, no soy muy bueno escribiendo.

“Siempre he luchado con eso. A veces, tuiteo algo y no lo he leído correctamente ates, por lo que tienen un montón de errores ortográficos. Es vergonzoso. Soy un hombre adulto, Tengo una hipoteca. Y ni siquiera puedo leer ni escribir.

“El TDAH surgió a finales de 2019, llamé a mi médico, no me sentía bien, me hicieron unas pruebas y averigüé qué era. No quiero que sea una excusa, pero siento que por eso me he metido en tantos problemas, porque no he pensado en las repercusiones, simplemente voy hacia adelante. Ahora mismo, estoy madurando. Tengo casi 30 años, tengo que madurar pronto.

“Lo del autismo, pasé por una cosa del médico, creo que fue a principios de 2020, comenzó la pandemia y nunca le respondí. Siento que estoy en el espectro, pero no he tenido esa garantía. Los otros dos, me diagnosticaron, el otro, todavía no tengo respuestas. La lista de espera es jodidamente larga.

“Incluso si lo tuviera, no lo veo como un perjuicio. Yo lo veo como un superpoder. Todos nosotros, niños autistas, somos mucho mejores que las personas normales y corrientes. Podemos encerrarnos y enfocarnos en una sola mie*** y hacerla. Para todos mis niños con autismo, somos los mejores”.