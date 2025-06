Will Ospreay sobre las críticas: “Deja el ego y escucha”

Uno se pregunta si en la WWE están escuchando a los millones de fanáticos que están pidiendo el regreso de R-Truth, cuya salida fue una cuestión meramente financiera. Aunque si nos planteamos este asunto nos acordamos de que no hace mucho el presidente de la empresa, Nick Khan, comentaba que es un error programar según lo que se opina en las redes sociales. En el otro lado de ese punto de vista están en All Elite Wrestling, según su propio mandamás, Tony Khan:

« Me gusta escuchar la retroalimentación de muchas personas dentro de la lucha libre profesional, y especialmente si es constructiva, puede ser realmente útil . Creo que muchas veces escuchas a alguien decir algo como: ‘¿por qué no lo hicieron de esta manera?’ o ‘en lugar de ir de punto A a punto B y luego al punto C, tal vez entre A y B podrían haber agregado esto’, y puede que ahí haya una buena idea que se pueda usar en el futuro.»

De hecho, según una de sus principales estrellas como lo es Will Ospreay, por quien le preguntaron acerca de los comentarios de los fanáticos en una reciente visita al pódcast JJRBTS:

«Son personas que están viendo los shows, así que deja el ego a un lado. Si dicen, ‘Bueno, no me gustan las luchas de Will Ospreay porque no hace tal cosa’.

Algo que realmente me da risa es que acabamos de hacer ese segmento en Dynamite cuando Hangman y yo estuvimos cara a cara. Siento que fue la mejor vez que he hablado frente a un micrófono, lo mejor que he hecho en ese aspecto, y todo el mundo decía: ‘Ah, pero su cabello’. Lo entiendo. No puedo controlar este cabello, pero lo acepto. Es una crítica y, ¿sabes qué? Me parece bien, están mirando.»

Escucho reseñas todo el tiempo porque quiero mejorar en esto y quiero ser el tipo para esto. Pero no lo voy a lograr si digo: ‘Ya estoy ganando dinero’. La complacencia mata. Si te vuelves complaciente en esta industria, no estás dispuesto a evolucionar.»