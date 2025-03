Will Ospreay: «Si hubiera ido a WWE, se estarían masturb*ndo»

La estrella de AEW Will Ospreay se sentó recientemente con Chris Van Vliet en Insight para una interesante entrevista mientras ultima los preparativos para enfrentar a Kyle Fletcher en una lucha Steel Cage en el evento de pago por visión Revolution 2025.

Steel Cage Match

Will Ospreay vs Kyle Fletcher

► Si hubiera ido a WWE…

Una de las cuestiones que luchador y entrevistador trataron es que «The Aerial Assassin» decidió ser All Elite después de dejar NJPW cuando también podría haber ido a WWE.

«Si yo hubiera ido allí, estarían masturb*ndose por mí. Pero es lo mismo. Por eso tienes que separarlo (las críticas hacia ambos productos, haciendo referencia a que no existe una vara de medir igualitaria), de lo contrario, te vuelves loco. Creo que si tienes algo… Mi lucha libre es mi pasión, es mi trabajo, sobre todo. Pero si tienes algo por lo que sientes pasión, realmente no te importa lo que digan personas que nunca han tenido un impacto en tu carrera en toda tu vida. Ninguna de esas personas… Hubo un tiempo en que eran importantes, pero cualquiera que se haya quejado de AEW, como los ‘grifters’ o como sea que se llamen, no sé si ese es el término correcto, pero es lo que todos dicen.

Pero incluso si dicen algo, no están afectando nuestro show. Somos la segunda empresa de lucha libre más rentable de todos los tiempos. Eso no se menciona lo suficiente, y todos quieren criticarlo. Lo entiendo, hay cosas en las que realmente podríamos mejorar y creo que es justo escuchar algunas críticas. Pero en lo que a mí respecta, no pierdo el sueño por nadie que intente decirme cómo luchar.

Porque mírame ahora. Soy un p*to idiota, lo sé, pero me he labrado mi propio camino. Estaba destinado a ser alguien que trabajara en McDonald’s o empujara carritos en Tesco. Pero porque me esforcé en esto, porque aprendí el oficio en Inglaterra y en Japón, y por mi entusiasmo y mi pasión, ahora estoy aquí. No dejo que cosas como ‘esto es una merda’ me afecten. ¿Por qué? ‘Porque es una m*erda.’ Bueno, eso no es justo. Si me das críticas y puntos en los que puedo mejorar, entonces haré mi mejor esfuerzo por mejorar. No lo lograré de inmediato, pero creo que eso es de lo que la gente debería hablar más.»

