Will Ospreay: «Ser parte de la historia de Owen Hart es un honor»

Will Ospreay está un poco más cerca de ganar la Owen Hart Cup 2025, el torneo que AEW dedica como tributo a Owen Hart y la Fundación Owen Hart que comanda la viuda del luchador, Martha Hart, al haber avanzado a la semifinal derrotando a Kevin Knight en el evento de pago por visión Dynasty. Ahora debe esperar al ganador de Brody King contra Konosuke Takeshita. Así mismo, Kyle Fletcher venció a Mark Briscoe en la primera ronda y en la segunda luchará con Adam Page o un participante aún no confirmado.

