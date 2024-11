Will Ospreay se enfrentará a Kyle Fletcher en Full Gear

La amistad entre Will Ospreay y Kyle Fletcher está oficialmente terminada y ahora ambos luchadores se enfrentarán en un mano a mano para terminar de una vez por todas con este problema.

Ambos luchadores se enfrentaron en el ring de Dynamite donde hablaron por unos minutos de su amistad y ahora su odio entre ambos.

Will Ospreay and Kyle Fletcher meet face to face!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@WillOspreay | @KyleFletcherPro pic.twitter.com/cczH1NdiJq

— All Elite Wrestling (@AEW) November 14, 2024