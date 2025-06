En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el talentoso luchador de AEW, y uno de los mejores luchadores del mundo, Will Ospreay, se ha comprometido en matrimonio.

Ospreay se ha comprometido matrimonialmente con su novia de ya varios años, la también luchadora británica, Alex Windsor. Así fue el anuncio:

► Will Ospreay se compromete en matrimonio con el amor de su vida

She said Yes 💚 pic.twitter.com/vT5kHcmvg9 — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) June 14, 2025

«Ella dijo que sí».

Aunque en redes sociales le han hecho muchas burlas a Ospreay, la realidad es que Ospreay ama mucho a su novia. Las burlas son porque Windsor era madre soltera antes de empezar a salir con Ospreay.

Pero, a Ospreay eso poco o nada le importó y prefirió el amor de su novia. De hecho, prefirió ir a AEW antes que WWE porque tenía menos fechas de trabajo y podía volar de Estados Unidos a Inglaterra, para poder pasar más tiempo con su novia, quien tiene depresión y por eso no lucha tanto y prefiere no moverse de Inglaterra. Esto dijo Ospreay en entrevista con Chris Jericho para su podcast Talk Is Jericho en marzo de 2024:

“Empecé una nueva relación con mi nueva esposa, quien lucha bajo el nombre de Alex Windsor. Ahora tengo un hijastro, acaba de empezar la escuela. Si conoces su historia… ella perdió a su esposo, y tuvo que salir adelante con eso, siendo madre soltera… necesita estar cerca de su familia y amigos.”

“No podía soportar la idea de alejarla de todo eso y hacer que estuviera sola otra vez… Tony me ha dado nada más que confianza y respeto… Fue la decisión correcta para mí en este momento».