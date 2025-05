Will Ospreay se burló de Triple H en AEW Dynamite

Esta noche, en la más reciente edición de AEW Dynamite, realizada desde el Río Rancho Events Center en Albuquerque, Nuevo México, pasó algo bastante curioso y que no pasó desapercibido en redes sociales. El directo responsable es nada más y nada menos que el talentoso luchador de talla mundial, Will Ospreay.

Y es que Ospreay tuvo un intenso cara a cara con «Hangman» Adam Page para promocionar su futura lucha en el PPV AEW Double or Nothing 2025, en donde el ganador se consagrará ganando la edición 2025 del Torneo Copa Fundación Owen Hart.

► Así fue la burla de Will Ospreay hacia Triple H en AEW Dynamite

Y, después del acalorado encuentro, en donde hubo bastante tensión, insultos y frases bastante personales entre ambos, Ospreay terminó el segmento con una cerveza en sus manos y dejó una gráfica visual bastante familiar y que está dando mucho de qué hablar.

Después de tomar un sorbo, Ospreay echó su cabeza para atrás y escupió la cerveza al aire. Justo al estilo de Triple H y su entrada al ring, en donde escupía agua hacia los fans. Y eso no dejó de pasar desapercibido en redes sociales. Recordemos que Ospreay y Triple H han tenido, desde hace ya varios años, un candente pique, pues sin mencionarlo, Triple H dijo que muchos luchadores no tenían las agallas para soportar el pesado calendario y el estilo físico de lucha de WWE, por lo que decidían irse a otras empresas para pasarse descansando y no luchando.

Ospreay se tomó personal este comentario y dijo que Hunter estaba hablando acerca de él, pues, según Ospreay, gente cercana a Triple H se lo confirmó. Ospreay también dice que decidió firmar con AEW y no con WWE, pues estos le ofrecieron menos fechas de trabajo por una cantidad de dinero similar y la posibilidad de mantener viajando entre Estados Unidos y el Reino Unido, en donde está su esposa.

Meses después de ese comentario, Ospreay dijo en AEW que Triple H llegó a la cima de la montaña «arrimándosela a la hija del jefe». Ospreay luego dijo que se pasó un poco con esa frase, pero que eso era lo que sentía en ese momento. Ya veremos si en alguna futura entrevista, Triple H responde a esta burla de Ospreay, a quien quería llevar a toda costa a WWE.

Will Ospreay did the Triple H spit after his promo 😂 | #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/V3gIgR9hwK — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) May 22, 2025