Will Ospreay salva a Sweve Strickland de ataque de los Young Bucks

El evento de Dynamite abrió de forma espectacular, rumbo a All In, con un combate entre Will Ospreay y Swerve Strickland. Semanas atrás, ambos habían tenido un altercado físico, luego de que Ospreay intentara convencer a Swerve de unirse a él para ayudar a Adam Page a vencer a Jon Moxley. Sin embargo, considerando que Hangman incendió su casa, era lógico que Swerve lo rechazara.

Fue así que las cosas se tensaron demasiado, al grado de enfrentarse en un duelo mano a mano; sin embargo, Strickland ofreció la mano para iniciar el combate y tras esto, ambos luchadores comenzaron lanzar ataques rápidos, donde los dos quedaron bien parados.

La lucha fue una muestra de ataques aéreos y movimientos ágiles, donde ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder terreno. Además de la destreza, también destacaron los golpes contundentes y la intensidad física.

Sin piedad, ambos se atacaron con todo, incluso llevándose la batalla fuera del ring, donde Ospreay tomó el control con tácticas sucias. Sin embargo, si de jugar sucio se trata, Strickland también sabe hacerlo: al reaccionar, respondió con una ofensiva brutal en el exterior del cuadrilátero.

El duelo se tornó muy parejo. En un momento impresionante, Strickland intentó un ataque aéreo, pero Ospreay lo atrapó en el aire y lo lanzó contra un esquinero. A pesar del impacto, ninguno cedía, y continuaron intercambiando ofensivas intensas.

Ospreay conectó un poderoso Hidden Blade que dejó a Strickland visiblemente afectado fuera del ring. Justo cuando este intentaba volver, Will le propinó unas patadas y luego le aplicó una Figura 4, dominándolo durante varios minutos, hasta que Swerve logró llegar a las cuerdas para romper la llave.

La contienda siguió con castigos fuertes de ambos lados, aunque Strickland brilló tras un error de Ospreay, quien se estrelló contra el esquinero. Sin embargo, el combate seguía pareciendo interminable, pues, a pesar de que ambos conectaron sus ataques más potentes, ninguno lograba imponerse ni rendirse.

El tiempo se agotó justo cuando Strickland intentaba rematar con un pisotón sobre la ceja del ring. Los 30 minutos reglamentarios concluyeron y el combate se declaró en empate.

Después del enfrentamiento, Swerve Strickland reconoció a Will Ospreay y pidió continuar la lucha en muerte súbita. Sin embargo, The Death Riders interrumpieron, y mientras Swerve estaba distraído, The Young Bucks lo atacaron por la espalda y lo esposaron a las cuerdas para seguir golpeándolo.

Justo cuando le iban a conectar una Super Kick con unos zapatos con tachuelas, Will Ospreay se interpuso y recibió el castigo.

