La canción de Will Ospreay, Elevated, de la banda It Lives, It Breathes, es una de los más celebradas de la lucha libre actual. Cada arena en la que aparece la superestrella de AEW se viene abajo con los fans cantando a pleno pulmón.

Aún así, «The Aerial Assassin» recibió un ofrecimiento curioso para un nuevo tema, supuestamente de Downstait, responsables de Kingdom, la música de Cody Rhodes. Así lo cuenta en una reciente entrevista con el Daily Star:

«Honestamente, he estado realmente metido en la música country, ¿sabes? Amigo, me ha sorprendido. Morgan Wallen, Chris Stapleton, Alabama, un montón de música country estos días. Pero aparte de eso, nada me hace más feliz en la vida que un poco de Purple Disco Machine. Creo que, sinceramente, sus ritmos, sus canciones siempre me ponen de buen humor. Simplemente me llena de buenos recuerdos.»

«No, Elevated la rompe. Tengo una historia para ti, en realidad. Estaba en el Jericho Cruise, y los chicos que cantaron la canción de Cody Rhodes se me acercaron. Bueno, no todos ellos, como uno en particular. Ni siquiera sé si realmente es parte de la banda, pero estaba completamente borracho. Fue como, si alguna vez necesitas una canción de entrada, avísanos. Somos accesibles. ¡Vaya, qué valiente! Pero como que estoy bien, amigo. Hacen un gran trabajo. Me encanta lo que hacen. Pero me encanta demasiado Elevated.»