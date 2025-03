Will Ospreay revela el origen de su Hidden Blade

Llamado en inglés como «Finisher», traducido a veces por quien les escribe como «Remate final», lo cierto es que estamos hablando del movimiento que está diseñado para cerrar las luchas.

Por lo general debe ser un castigo contundente.

Lo anterior está tan normalizado, gracias a la influencia de la lucha libre estadounidense que ver luchas de antaño con cierres menos violentos, se podría antojar decepcionante.

Pues bien, alguien que tiene en su repertorio de movimientos un remate final bastante brutal es Will Ospreay, quien tiene «The Hidden Blade»—un codazo en carrera dirigido a la parte trasera de la cabeza o el cuello del oponente—.

Ilustremos lo anterior con un vídeo recopilatorio.

Entendido lo anterior, podemos abordar entonces la historia de cómo nació este devastador nocaut.

Lo anterior en el episodio del pódcast «Insight with Chris Van Vliet», titulado: «Will Ospreay On Signing With AEW, 5-Star Matches, Triple H’s Comments, MJF, Bryan Danielson».

Vliet empezó diciendo.

Y cito.

A lo que Ospreay respondió con inspirado acento.

«Cuando hacía lucha en el patio trasero hace años, teníamos algo así como una regla en la que, si caías de cabeza después de un German suplex o una reverse rana, o si recibías golpes en la cabeza sin protegerte con las manos, era casi como una puta insignia de honor. En ese entonces, no teníamos ni puta idea de lo que le hacíamos a nuestro cerebro y cuello. Teníamos 14 o 15 años, y hacer esas mierdas era lo más normal. Ahora, mirando atrás, algunas de las pendejadas que hacíamos en caballos de gimnasia y sobre colchonetas de judo eran una locura. Podría encontrarte algunos videos y te cagarías del susto.

«Simplemente empecé a hacerlo en las luchas en el patio trasero. Vi a alguien en el suelo y pensé: ‘Voy a darle un puto codazo en la espalda’.

«Recuerdo que en New Japan me dijeron: ‘Necesitamos algo que parezca un nocaut’. Y por alguna extraña razón, se me ocurrió esta idea. Pensé: ‘Voy a intentarlo y ver qué pasa’. Funcionó. El tipo estaba perfectamente bien. Mucha gente pensó que [Kota] Ibushi sufrió una conmoción porque New Japan publicó algo, pero fue solo parte de la ficción. Relájense, joder. Funcionó y engañó a un montón de personas, lo que hizo que todos temieran el puto movimiento.

«Me alegra porque no es un shooting star press, no es un infrared, no es un 630. Es simplemente mover mi puto codo de un lado a otro. Y puedo hacerlo cuando tenga 50 años y me esté cagando en los pantalones en pequeños recintos de 200 personas. Se ve devastador. Estoy tan feliz de que a la gente le encante porque, de verdad, lo pensé mucho, preguntándome si podía convertirlo en un gran movimiento. Y funcionó. Siempre me han encantado el spear, el trouble in paradise, la Busaiku knee, y ahora finalmente tengo el mío propio.

«Fui a un show a dos minutos de mi casa, algunos amigos estaban en él. Llegué cuando el evento estaba terminando y el final fue un backbreaker seguido de un Hidden Blade. El luchador regresó y dijo: ‘Ah’, y yo pensé: ‘Ajá’. Me sentí bendecido y tan feliz de que usara mi movimiento. Se ha infiltrado en el circuito independiente, y ahora es un movimiento independiente de puta madre. Me halaga que la gente lo use.

«Lo mejor es que se lo puedes aplicar a cualquiera, sin importar si es grande o pequeño. Vi a Satnam Singh en un avión la semana pasada y pensé: ‘Ese cabrón es enorme’. Intentaré levantarlo para un Stormbreaker en algún momento.

«Es un movimiento devastador. Estoy súper feliz de que todos lo disfruten y de que la gente siempre reaccione cada vez que lo ve. Me hace feliz».