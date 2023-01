En mayo de 2021, Will Ospreay tuvo que renunciar al Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP debido a una lesión en el cuello sufrida durante un combate con Shingo Takagi en NJPW Wrestling Dontaku. De ello estuvo hablando también recientemente en The Sessions with Renee Paquette.

► La lesión en el cuello de Will Ospreay

“Shingo me pone a prueba cuando se trata del ring tratando de encontrar nuevas formas intrincadas de poder realizar nuestro estilo de combate. Siento que tenemos una forma diferente de ver la lucha libre profesional. Hicimos un combate en mayo en Wrestling Dontaku y esa fue una de las noches más infernales para nosotros porque la noche anterior, toda la cartelera estaba bien, y luego hubo un par de brotes de COVID, y esto es completamente nuevo, un par de luchadores contrajeron COVID, dijimos: ‘Ah mi*rda’. Tuvimos que desviar el cerebro de todos de eso y luchamos 46 minutos. Fue un combate realmente largo, pero estaba en constante movimiento. Hacer eso en silencio es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida.

“También fue difícil porque en ese momento me lesioné. Hubo un momento en el que realicé un movimiento, supongo que fue un poco más lejos de lo que solía hacer, pero en lugar de que mi cuerpo golpee [plano], golpeó [hacia arriba], caí como un escorpión o una cobra, de una manera extraña. Sentí un estallido en mi espalda y nunca lo había sentido antes. Me lastimé espalda y he tenido una lesión en el cuello durante años.

“Al final del combate, estaba j*didamente lastimado. Había un bloqueo nacional en Japón y estaba como: ‘Voy a tomarme un tiempo libre’ e ir y ver cuáles eran las lesiones. Fui a casa, me lo revisaron, me hicieron resonancias magnéticas, estaba j*dido. Mantendré el alcance total de las lesiones para mí porque no creo que sea asunto de nadie, pero es una de esas en la que estaba tan destrozado. Podría haber seguido trabajando, pero fue como: ‘Estoy lastimado, necesito ir a casa y arreglar esto afuera’. Había mucha presión mental sobre nosotros y todas estas lesiones, fue tan malo”.