Will Ospreay podría perderse Multiverse United

Tuvo el lunes un muy emotivo combate Will Ospreay como segunda ronda de la New Japan Cup. Allí, se vio en mano a mano contra un cercano amigo y compañero de United Empire, Mark Davis, y con el deber del guerrero que prima su gloria, Ospreay salió victorioso.

Aunque a la postre, fue la última lucha de “The Assassin” en la New Japan Cup, pues durante la misma, el británico sufrió una lesión de hombro. Y ante la incertidumbre de su convalecencia, el “King of Sports” decidió sacarlo del torneo, siendo precisamente Mark Davis quien ocupará mañana su lugar en la siguiente ronda.

Un percance que asimismo llega cuando Ospreay tiene compromiso cercano en Multiverse United, show que tendrá lugar el el próximo día 30. Ospreay protagonizó, de hecho, el primer anuncio de NJPW e Impact Wrestling para esta cita conjunta, siendo programado en mano a mano contra Mike Bailey.

Veremos si dentro de dos semanas Ospreay se encuentra bien y este potencial candidato a mejor duelo del 2023 puede realizarse, pero mientras tanto, pondremos un asterisco sobre él.

La buena noticia es que de confirmarse la baja de Ospreay, el resto del cartel de Multiverse United luce lo suficientemente atractivo como para minimizar el impacto de cualquier ausencia. He aquí su listado provisional de encuentros.

Upcoming events:



– March 24 and 25: #Sacrifice and #SacrificeFallout in Windsor, ON



– March 30: #MultiverseUnited in Los Angeles on @FiteTV



– April 16 and 17: #Rebellion and #RebellionFallout in Toronto, ON



Full details and ticket information: https://t.co/bQfDZGt0PH pic.twitter.com/ME3KSN5xgN