La hemeroteca puede contrastar un poco con la postura actual de Will Ospreay respecto a WWE, pues allá por 2016 calificaba como «un sueño» la posibilidad de firmar con el entonces Imperio McMahon. Pero en definitiva, las personas cambian, se adaptan a las circunstancias, o ambas cosas al mismo tiempo.

Seguramente sus siete años en NJPW le hicieran cambiar de parecer, y ahora, su condición de «All Elite» propicia que en las actuales circunstancias, con una guerra abierta entre AEW y WWE y una clara división en dos grandes bloques enfrentados dentro de la industria, Ospreay quiera mostrarse como un hombre comprometido con su empresa. Para muestra, sus declaraciones sobre el gigante estadounidense.

Una de las grandes demostraciones de fuerza que se prevé tenga ese bloque opositor es Forbidden Door el próximo verano, donde Will Ospreay figura como principal imagen (pues tendrá lugar en su tierra natal), ¿ y qué mejor manera que promocionar la cita que con unas pullas certeras hacia WWE, durante reciente entrevista concedida a Daily Star? Seguidamente, las mejores.

«Ahora mismo, WWE está candente, pero no sólo como espectador, sino como luchador, simplemente no la disfruto […] Nunca fui un chico de WWE. La respeto y respeto a los tipos que trabajan allí. El calendario es una locura, y los aplaudo por ello. Simplemente no me gusta. No me gustan los shows, no me gusta el estilo luchístico, no me gusta la presentación […] Simplemente, nunca he sido gran fan. Por eso cuando llegó AEW con un estilo más deportivo, fue algo en lo que pude hincar el diente.

«Por supuesto que respeto a WWE, y admiro a los que están allí. Mucha gente cree que odio a Triple H, y de veras que no. Nunca lo he conocido. Pero para mí, siempre está esta pequeña rivalidad donde nosotros decimos: ‘Sí, vuestros tipos son más grandes. Sí. llenáis los recintos más grandes. Sí, tenéis los mejores contratos’. Pero cuando suena la campana, creo que somos mejores que ellos. En plan de que, creo sinceramente que en mi peor día, soy mejor sobre el ring que muchos de ellos. Sobre el ring. En cuanto a promos, tienen a muchos. [CM] Punk es increíble. [Roman] Reigns es increíble. Hay cosas en las que tengo que mejorar. Pero sobre el ring, en general no creo que haya nadie en ese lado que iguale a nuestros chicos».