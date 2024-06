Will Ospreay: «Me convertiré en Two Belts Billy»

Ya es un hecho, Will Ospreay, el actual Campeón Internacional AEW, está oficialmente retado a Swerve Strickland, el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, a una lucha titular. AEW ya la hizo oficial y la misma tendrá lugar el próximo 30 de junio, en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2024, a realizarse desde la UBS Arena en Elmont, New York.

Ospreay se ganó la oportunidad tras ganar un Casino Gauntlet en el pasado Dynamite, en donde venció a varios luchadores, entre ellos, Místico y Hechicero del CMLL. El pasado sábado en Collision, Ospreay tuvo su primera defensa titular. Logró vencer a Kyle O’Reilly luego de una gran lucha de poco más de 21 minutos, y así retuvo el Campeonato Internacional.

Sin embargo, incluso después de tremendo luchón, hubo tiempo para acordarse de su futuro rival, Strickland, a quien envió el siguiente mensaje:

EXCLUSIVE: #AEW International Champion @WillOspreay shares his thoughts after his first title defense against Kyle O'Reilly on #AEWCollision, and where his sights lay as we move towards #ForbiddenDoor! pic.twitter.com/zDyZcCZxrO

