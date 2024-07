Will Ospreay: «Lance Archer es lo que necesito»

«The Aereal Assassin» Will Ospreay enfrentará a «The Murderhawk Monster» Lance Archer en el próximo episodio de AEW Dynamite a menos de un mes de All In 2024, donde está programado para luchar contra MJF por el Campeonato Americano después de que «The Salt of the Earth» tirara a la basura el Campeonato Internacional que le arrebató y que el oriundo de Inglaterra se llevó consigo posteriormente. No se espera al ex Campeón TNT en el PPV de Londres pero veremos si el impulso que está recibiendo es únicamente para calentar su combate con Ospreay o realmente el atacar a tanto cuanto personal se ha estado encontrando tras bastidores tiene algo más detrás.

Camino al enfrentamiento, ambos luchadores se han pronunciado, uno en X y el otro en un video para las redes sociales de AEW:

«De Este a Oeste, Lance Archer ha sido mi máxima prueba de resistencia y fuerza.

No es ningún secreto el respeto que le tengo, pero es exactamente lo que necesito para recordarme tener un instinto asesino.

Este miércoles en TBS, es matar o morir».

From East to West @LanceHoyt has been my ultimate test of endurance & strength.

It’s no secret the respect I have for him but he is exactly what I need to remind me about having a killer instinct.

It’s either kill or be killed this Wednesday on @TBSNetwork @AEW pic.twitter.com/9HOCLEdlXb

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) July 28, 2024