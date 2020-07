Como muchos e ustedes sabrán, la luchadora independiente Pollyanna acusó a Will Ospreay y a su novia Bea Priestley en las primeras olas del movimiento #SpeakingOut, el #MeToo de la lucha libre profesional. Pollyanna acusó a Bea de bullying y de quitarle el personaje valiéndose de artimañas y de sus conexiones y capacidad para hacer politiquería, pero lo más grave vino cuando acusó a Ospreay de haberla bloqueado de un evento para el cual había sido contratado

► Will Ospreay intentó suicidarse

Todo, porque Pollyanna se había atrevido, años atrás, a denunciar a un muy buen amigo de Will Ospreay como violador. Lo cual no le gustó para nada a Ospreay, y usó sus contactos para sacarla del show, algo que luego fue confirmado por el promotor del mismo.

Tras casi un mes inactivo de redes sociales, Ospreay publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, por medio de una historia, en donde anunciaba a sus fans que había tenido pensamientos suicidas estas últimas semanas.

"Hace un par de semanas, estuve muy cerca de algo de lo que sabía que me iba a arrepentir. Todavía me sigo arrastrado de pies, pero estoy poniéndome mejor. Todavía sonrío, muy poco, pero es una sonrisa. El suicidio no es una opción incluso cuando te sientes como que te ha dejado de importar el mundo, aprender y empujar hacia adelante para ser mejores es una opción. Gracias a las personas que alguna vez me han hecho sonreír o reír y que han estado allí para animarme. Porque por ustedes mi corazón aún late. Los amo a todos".

El mensaje le ha valido palabras de apoyo, pero también bastantes críticas, pues Ospreay, después de que quedara en evidencia, se disculpó con Pollyanna, pero su disculpa no convenció a muchos de los fans, que exigen que verdaderamente se disculpe y pague por lo que hizo.