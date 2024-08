Will Ospreay imagina luchar con… ¡un oso grizzly!

El oso grizzly, también conocido como oso gris, es una subespecie del oso pardo que vive en América del Norte. Los adultos puedan medir 2.5 metros de largo y pesar 410 kilogramos. A pesar sus dimensiones, es un animal ágil y veloz que puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Es un hábil depredador que caza desde pequeños roedores hasta alces. Aunque buena parte de su dieta es vegetariana. Aún así, si por algún casual uno se encuentra con un ejemplar así y se da un ataque, lo primero que se debe hacer es tumbarse boca abajo o en posición fetal, permanecer inmóviles y proteger el cuerpo y la cara con las manos.

Embed from Getty Images

► ¿Will Ospreay vs. un oso grizzly?

Nunca se recomienda un enfrentamiento pero durante la premiere del programa TNT Overdrive -los luchadores de AEW crean clips y cuentan historias – al término de Collision el 10 de agosto, «The Aerial Assassin» Will Ospreay imaginó cómo sería:

“¿Un oso grizzly? ¿Estás loco? ¿Un oso? Soy muy bueno en la lucha libre profesional y puedo defenderme en situaciones con fans y en peleas de bar, pero no voy a mentir, un oso grizzly es como cinco veces más grande que yo. Soy pequeño y mi mamá tiene que cuidarme de vez en cuando. Agradecería no tener que pelearme con un oso grizzly. No voy a pelearme con un oso, estás loco. Oso grizzly. Oso negro. Oso polar. Estoy jodido, hermano. Estaría muerto. No creo que haya forma de sobrevivir aquí. A menos que sea un oso koala. Podría manejar a un oso koala muy bien. Podría destrozar a un oso koala cualquier día de la semana. Son adorables. Creo que tienen enfermedades. No me gustaría sostener uno en un futuro cercano. Creo que le dieron clamidia a alguien. No estoy bromeando. Creo que leí eso en un artículo de noticias. O gonorrea. Era una de esas. Es una historia real».

Según Wildlife Genomics, aunque la clamidia es una amenaza importante para los koalas, los humanos «no pueden contraer clamidia por sostener o tocar a un koala, ya que la especie que infecta a los koalas es diferente de la especie que infecta a los humanos».

Embed from Getty Images

¿Will Ospreay vencerá a MJF en All In?