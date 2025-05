Will Ospreay: «‘Hangman’ Page y yo vendimos Double or Nothing»

Tradicionalmente, se critica que la celebración de torneos supone un recurso para algunas compañías a la hora de programar combates sin necesidad de trazar historias que los sustenten. Por ello, el estelar de AEW Double or Nothing 2025 luce tan atractivo, pues aúna narrativa y presumible calidad «in-ring»; combinación que hizo grande a AEW, ahora que se cumplen seis años de su primer evento… Double or Nothing.

Y aunque Will Ospreay y «Hangman» Page tuvieron previamente varias interacciones, la del miércoles durante Dynamite fue de esas que establecen por completo un enfrentamiento, con ambos abriéndose en canal, confesando sus motivaciones y por qué estimaban merecer el triunfo, de cara a coronarse en All In: Texas. Tras tamaño segmento, entendemos que su duelo cierre Double or Nothing 2025.

Como ya recogimos, Ospreay fue invitado esta semana a ‘Busted Open Radio’ para promocionar el PPV, y allí, además de elogiar la capacidad narrativa del producto de AEW, resaltó su trabajo y el de Page en pos de conceder bombo a la cita de mañana.

«No he tenido mucha confianza en mi técnica al micrófono. He necesitado mucha práctica y mirarme al espejo y dar lo mejor de mí mismo para hacer esto. Hay veces que hubiera deseado tener un poco más de control… Pienso que simplemente se trata de repetirlo una y otra vez y aprender a hacer esta parte del trabajo. Seré sincero: me sentí muy orgulloso de lo que pude hacer allí. Creo de veras que vendimos el PPV. El hecho de que pudiéramos, diría, poner un poco más de énfasis en lo importante que es el combate, es algo de lo que me siento tremendamente orgulloso».

► 24 horas hasta Double or Nothing

SUPERLUCHAS les ofrecerá mañana la mejor cobertura de AEW Double or Nothing 2025, a celebrarse desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU). He aquí su cartel.

