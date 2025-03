Will Ospreay habla acerca de CM Punk y Triple H

La estrella de AEW Will Ospreay se sentó recientemente con Chris Van Vliet en Insight para una interesante entrevista mientras ultima los preparativos para enfrentar a Kyle Fletcher en una lucha Steel Cage en el evento de pago por visión Revolution 2025.

► CM Punk

Una de las cuestiones que luchador y entrevistador trataron tiene relación con CM Punk, con quien «The Aerial Assassin» nunca luchó, aunque sí compartieron cartel en varias ocasiones como compañeros de vestidor y de elenco en la casa Élite.

«Por poco lo logramos. Es lo que es. No tengo ningún problema con él de mi lado. Espero que le esté yendo bien. Podría haber sido (un combate mágico), pero las cosas pasan y suceden. Para mí, nunca he tenido un problema con él. Siempre ha sido encantador conmigo. Excepto una vez, una vez que realmente me molestó. Le pregunté: ‘¿Hay algún buen restaurante de carne en Chicago?’ y me dijo: ‘Te prometo que te llevaré a un steakhouse.’ Llegué a Chicago. No hubo steakhouse. La ‘C’ significa algo. Se suponía que me llevarías a un maldito steakhouse y no lo hiciste, imbécil [risas]. Espero que estés bien«.

► Triple H

Otra es acerca de aquella controversia que tuvo con Triple H desde la distancia cuando se atacaron verbal y mutuamente no mucho después de que Ospreay se uniera a «Where The Best Wrestle»:

«No dijo mi nombre«, comienza diciendo Will. Entonces, ¿por qué creyó que hablaba de él?: «Lo hizo. Tengo gente que no voy a delatar que me dijo: ‘Sí, era sobre ti.’ No voy a echar a nadie debajo del autobús, pero era sobre mí. No me lo tomo de manera personal como si ‘me hubiera herido los sentimientos’. Es como, si me lanzas una pulla, te devuelvo otra. No hay nada horrible en ello. No lo odio. Nunca lo he conocido. ¿Cómo podría odiar a alguien que nunca he conocido? Nunca he hablado con él. Tengo un agente que habló con todos y le expliqué a todos mi situación y por qué quería quedarme en el Reino Unido, por eso me dolió un poco. Pero no hasta el punto de quitarme el sueño. Está bien, me lanzas una pulla, te devuelvo otra. Eso es todo. Se acabó.»

