Will Ospreay estará fuera de acción hasta Forbiden Door

Will Ospreay, uno de los luchadores más destacados de AEW, estará fuera de acción durante las próximas semanas debido a una lesión cervical que arrastra desde hace casi un año. El británico lo reveló en una emotiva intervención durante el último episodio de AEW Dynamite, donde detalló que ha estado lidiando en secreto con problemas en el cuello durante los últimos diez meses.

“He tenido una hernia de disco, y aunque suena grave, con el tratamiento adecuado puedo recuperarme por completo”, explicó Ospreay en entrevista con Tony Schiavone. El gladiador reconoció que la situación se agravó luego del brutal ataque que sufrió a manos de los Death Riders, lo que lo obligó a acudir a emergencias tras el combate.

Pese al delicado diagnóstico, Ospreay se mostró optimista: “Con todo a favor y un poco de suerte, podría volver en Forbidden Door”, el magno evento que se celebrará el próximo 24 de agosto. De concretarse su regreso, se convertiría en uno de los momentos más esperados del verano para los fanáticos de la lucha libre.

.@WillOspreay addresses the fans with @tonyschiavone24 as we’re LIVE with #AEWDynamite on TBS and HBO Max pic.twitter.com/f7d7pibNyX

— AEW on TV (@AEWonTV) July 24, 2025