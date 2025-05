Confesó Tony Khan ayer en el «media call» previo a Double or Nothing 2025 que de alguna manera había cerrado filas tras bambalinas a la hora de producir los shows de AEW, con menor cantidad de voces involucradas en el aspecto creativo, resultando, según expuso, en un mejor producto.

Y lo cierto es que, a la hora de contar y promocionar sus historias, AEW ha experimentado una visible optimización respecto al pasado año. Discurso que suscribe Will Ospreay ante los micrófonos de reciente entrega de Busted Open Radio, donde también comparte su deseo de ser particular «capitán» del barco Élite, ante la pregunta de si se considera capacitado para convertirse en la cara de la empresa, cuando en Double or Nothing luche contra «Hangman» Page por ganar la Owen Hart Cup y una oportunidad al Campeonato Mundial AEW en All In: Texas.

«Y pienso que ahora mismo estoy en racha. No creo que haya dado un mal combate en eventos de pago por visión. No creo que haya dado un mal combate. Creo que he llegado con la actitud correcta . Siempre tengo una sonrisa en mi cara, incluso en momentos donde mis días eran un asco. Estoy cansado, pero tengo una actitud por la que quiero que este lugar tenga éxito. Quiero que AEW sea hoy una de las mejores promotoras luchísticas del mundo. Quiero que todos confíen en la lucha libre, quiero que la gente confíe en nuestra capacidad para contar historias. Y de verdad creo que en AEW ahora conseguimos combinar perfectamente acción increíble y gran narrativa ».

«Es esencial. A ver, para mí, creo que cuanto más vulnerable me muestro y más… Conozco todas las críticas que recibo. No sólo por mi pelo, sino sobre vestirme de manera adecuada para el rol que quiero tener como uno de los tipos más importantes. Y las entiendo hasta cierto punto. Pero creo que cuanto más auténtico sea al vestir, más gente se puede identificar conmigo […] Y de esa manera, pienso que es la razón por la que mucha gente se siente atraída por mí. Pero siempre he querido tener la responsabilidad de ser el capitán .

Paso a recordarles el menú que presentará este domingo AEW Double or Nothing 2025, desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU).

