Si dentro de la escena mexicana el CMLL es sinónimo de calidad «in-ring», podríamos estimar que AEW supone el equivalente dentro de la escena estadounidense. Por ello, el «crossover» que trazan estas promotoras desde finales de 2023 luce tan atractivo. Y por ello, AEW Grand Slam México, el próximo 18 de junio, apunta a combinación ganadora.

Así lo demuestra su rendimiento en taquilla, con, según Dave Meltzer bajo reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Kenny Omega y Will Ospreay de principales atracciones para los seguidores aztecas.

Ahora que todavía el cartel de AEW Grand Slam México es una incógnita, pero considerando que Will Ospreay figura en la imagen promocional de la velada, la coyuntura invita a preguntar a «The Aerial Assassin» por sus preferencias. Como hizo Case Lowe durante reciente entrevista con Q101. Y Ospreay le dio dos nombres.

Casualidad o no, Máscara Dorada y Místico también figuran en la imagen promocional de AEW Grand Slam México.

🇲🇽 MEXICO CITY — get ready!

For the first time ever, AEW is coming to Mexico City, partnering with @CMLL_OFICIAL, to bring #AEWGrandSlamMexico to the historic Arena México in Mexico City on Wednesday, June 18.

Tickets are ON SALE NOW!

🎟️ https://t.co/rbMseOf427 pic.twitter.com/Fx22N2blro

— AEW LIVE EVENTS (@AEWLive) May 7, 2025