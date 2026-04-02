Will Ospreay derrota a PAC pero queda humillado por los Death Riders

En combate individual, Will Ospreay enfrentó a PAC en un duelo previo al que el australiano enfrentará a Jon Moxley en Dynasty.

El castigo inicial se centró en el cuello de Ospreay, quien incluso fue revisado por personal médico antes de decidir continuar. Ya en el ring, PAC mantuvo el control con ataques dirigidos a esa zona, aprovechando la condición de su rival.

A pesar de ello, Ospreay logró responder con ofensiva aérea, incluyendo un 450 splash que lo acercó a la victoria. Sin embargo, PAC retomó el dominio con castigo técnico y una constante presión que mantuvo al límite al británico.

El combate se volvió más intenso con intercambios constantes y movimientos de alto impacto. PAC estuvo cerca de rendir a su rival con el Brutalizer, pero Ospreay logró alcanzar las cuerdas para evitar la derrota.

En los momentos finales, ambos intercambiaron ataques hasta que PAC intentó cerrar el combate con una combinación desde lo alto, sin lograr someter por completo a su oponente.

► Momento clave

El desenlace llegó cuando Will Ospreay logró revertir la presión de PAC en una cobertura sorpresiva, consiguiendo la cuenta de tres para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará?

Tras el combate, PAC continuó el ataque sobre Ospreay con ayuda de los Death Riders. Y posteriormente Jon Moxley le mandó un mensaje, asegurando que la paliza no fue un tem personal.