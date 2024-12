Will Ospreay derrota a Claudio Castagnoli en el Continental Classic

Will Ospreay y Claudio Castagnoli se enfrentarán en un combate más del Continental Classc, en un duelo donde ambos estilos chocaron.

Ospreay comenzó lanzándose con rápidos movimientos, pero como era de esperarse no fueron suficientes, pues Claudio respondió con fuertes golpes, por lo que el duelo se mantuvo parejo.

La lucha incluso se llevó a cabo abajo del ring, donde ambos usaron la escalinata metálica para golpear a su rival, hasta que Castagnoli tomó el control del encuentro, con fuertes ataques y un Francotirador, pero Ospreay no iba a permitir que la victoria se le escapara así.

Claudio siguió atacando con llaves, castigando la parte baja de la espalda. Pero Ospray consiguió reaccionar acomodando una patada al cráneo de su rival y aunque siguió atacando su rival también respondió.

Ospreay consiguió evitar un superplex con un cabezazo pero al momento de lanzarse con un mortal, Claudio lo esquivó y le acomodó un golpe de antebrazo a su rival. Aunque Will no se rindió Claudio se burlo de él con unas pequeñas patadas, para luego intercambiar golpes.

Claudio siguió atacando con fuertes golpes, pero su rival no se rendía y cuando intentaba una neutrolaizadora, Ospreay respondió derribándolo y clocándoo con toqu de espaldas para llevarse el combate.

WILL OSPREAY BEATS CLAUDIO CASTAGNOLI IN THE GOLD LEAGUE.

Ospreay moves at 6 points, Claudio stays at 6. More importantly, Ospreay now holds that tie-breaker over him. pic.twitter.com/kxeu0opYTS

