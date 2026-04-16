Will Ospreay busca el registro comercial de United Empire

La superestrella de All Elite Wrestling, Will Ospreay, solicitó recientemente el registro de la marca de su facción en New Japan Pro Wrestling, United Empire.
► United Empire será una marca comercial de Will Ospreay
Ospreay realizó la solicitud del registro de la marca “United Empire” para fines comerciales y de lucha libre. La facción fue fundada por Ospreay en NJPW y existe al día de hoy. Callum Newman es el actual líder de la agrupación tras la partida de Ospreay a AEW.
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NJPW: Resultados «Sakura Genesis 2026» Callum Newman se proclama campeón
No hace mucho, Will Ospreay reapareció en el evento Sakura Genesis 2026 de NJPW donde luchó al lado de sus compañeros de United Empire, HENARE y Great-O-Khan y aseguró que continuará presentándose con ellos en las funciones importantes de la marca del león.
Con respecto al registro de marca, éste cubre los siguientes bienes y servicios:
- Camisas, Sudaderas, Sudaderas con capucha, Gorras, Pañuelos y Calcetines.
- Proporcionar noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global.
- Servicios de entretenimiento, a saber, exhibiciones y actuaciones de lucha libre por parte de un luchador y artista profesional; entretenimiento en forma de competiciones de lucha libre; servicios de entretenimiento, a saber, apariciones televisadas de un luchador y artista deportivo profesional; servicios de entretenimiento, a saber, apariciones personales de un luchador y artista deportivo profesional; servicios de entretenimiento, a saber, apariciones en vivo de un luchador y artista deportivo profesional; proporcionar entrevistas en línea con luchadores y artistas deportivos profesionales en el campo de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo con fines de entretenimiento.