Will Ospreay: «Aussie Open es la mejor dupla que hay ahora mismo»

Un servidor publicó recientemente un par de notas en las que daba cuenta de 10 talentos a los que la pandemia no les había sentado muy mal que digamos. Y aunque Aussie Open no tuvieron cabida, pudieron tenerla con todo derecho.

Mark Davis y Kyle Fletcher ven cómo 2022 está siendo el año de despunte de sus carreras, gracias a sus implicaciones en varios escenario de mediaticidad. Por ejemplo, New Japan Pro-Wrestling, donde portan el Campeonato de Peso Abierto de Parejas STRONG y el pasado día 1 protagonizaron uno de los mejores choques de duplas que el público británico recuerda junto a FTR.

Pero especialmente, pues EEUU siempre se lleva la palma en este sentido, por sus cuatro combates hasta ahora en AEW, donde hicieron equipo con Will Ospreay para intentar conquistar el título de tercias de la empresa de Tony Khan, cayendo ante The Elite.

Y tal vez las siguientes palabras resulten un tanto parciales, pues Ospreay es amigo cercano de Davis y Fletcher, pero en cualquier caso, merece la pena recoger esta reivindicación hecha por «The Assassin» ante los micrófonos del podcast The Commentary Booth. recordándonos que el 5 de noviembre, los australianos se estrenarán en Japón.

«Para mí, llevo ya varios años sabiendo que Aussie Open son literalmente la mejor dupla que hay ahora mismo. Ya supe que eran los mejores cuando yo y Paul Robinson nos enfrentamos a ellos en PROGRESS en aquel combate de escaleras, que sigue siendo a día de hoy el combate más largo que la compañía ha hecho y probablemente el mejor que la compañía ha hecho. Siempre he sabido que son buenos, y bueno, Davis tuvo su lesión y luego hubo una pandemia, pero finalmente es muy gratificante saber que en dos semanas irán a Japón […] Hemos tomado RevPro y ahora tienen sus visados para ir a Estados Unidos y hacer cosas en New Japan STRONG, y han conseguido esos títulos de parejas. Así que para mí es muy bueno porque los he visto en lo más bajo y los he visto en lo más alto. Es muy bueno verlos finalmente en Japón».