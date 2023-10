Will Ospreay es uno de los mejores luchadores del mundo a pesar de los problemas de salud mental con los que lleva lidiando durante toda su carrera, como la ansiedad. Afortunadamente, el haber sido parte le ha permitido ver tanto su vida luchística como la personal de una manera distinta, más saludable. De ello habla el Campeón de Estados Unidos de Peso Completo IWGP en Metro.

► Will Ospreay: Ansiedad y paternidad

«Solía encontrarme en un lugar terrible y oscuro, donde mi mente y yo simplemente no nos llevábamos bien. A veces, eso aún se cuela, especialmente en combates importantes. En el combate en Tokio con Kenny [Omega], no puedo enfatizar lo suficiente cuántas dudas se apoderaron de mí. Siento mucha ansiedad cuando lucho contra tipos como Kenny«.

«Al principio es complicado, pero supongo que en parte se trata de cuánto te importa la opinión de las personas sobre ti. Me volví insensible a todo, ‘¡No puedo hacer que todos me quieran!’ Está perfectamente bien; si no te agrado, está bien, tú tampoco me agradas a mí».

«Ahora soy padre, mi hijo va a la escuela, estoy con una chica maravillosa. Ellos me motivan mucho, y es literalmente la cosa más gratificante que he hecho en toda mi vida. Mi salud mental, mi depresión, mi ansiedad son factores importantes en mi desempeño, especialmente cuando estoy lejos de mi familia y me quedo en habitaciones de hotel. Lo más importante para mí es mi familia, y mientras todo esté bien con ellos, mis demonios ya no me afectan. He encontrado un equilibrio real.»