Will Ospreay: «Algún día, AEW será la número uno»

Minutos atrás, recogimos unas interesantes declaraciones de Will Ospreay ante los micrófonos del podcast ‘#JJRBTS (rehashed)’, dirigiéndose a los últimos despedidos por WWE.

«[…] No lo digo de manera irrespetuosa, pero creo que ahora mismo AEW es… donde luchan los mejores. Y todos esos tipos que despidieron, trágicamente… son muy muy buenos luchadores, pero ya no puedes ser simplemente bueno. Hay que ser élite».

Tal charla dio para mucho, pues las referencias a WWE no terminaron ahí. Ospreay explicó sus motivos a la hora de decantarse por AEW en vez de por el otrora Imperio McMahon, y quiso aventurarse a formular una predicción.

«Me gusta la contracultura. No me gustan las cosas más famosas. Me gusta ir con el menos favorito. Creo que por eso firmé con AEW, porque son el ‘underdog’, son los que vienen de abajo y los que disfrutan de dar a la gente lo que quiere. Cuando llegué, quería hacer de esto lo máximo. Quiero gritar a los cuatro vientos que esta es la mejor lucha libre profesional del mundo. Respeto a WWE y lo que hacen ahora. Llenan recintos y lo están haciendo muy bien, pero de campana a campana, no vas a encontrar mejor lucha libre que AEW. «Es respeto al arte. Creo que entienden el arte que hay detrás y lo complicado que es, y lo aprecian, así que permiten que sus voces se escuchen, y nos apoyan. Quiero que ese apoyo se extienda. Va a hacer falta tiempo y será un proceso lento, pero algún día, vamos a ser los números uno. No sólo yo, es Swerve [Strickland], es ‘Hangman’ [Page], es [Jon] Moxley, es MJF, es el Hurt Syndicate. Todos estamos en plena forma y estamos alimentando este animal y en algún momento, todos verán que somos los mejores».

► Cartel de Double or Nothing

Will Ospreay estelarizará hoy AEW Double or Nothing 2025, evento a celebrarse desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU), y cuyo devenir podrán seguir vía SUPERLUCHAS. Les recuerdo su menú.

[BUY IN]

