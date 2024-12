Will Ospreay agradece a sus fans y detractores

La estrella de AEW Will Ospreay se toma un momento para dar las gracias. A todos. A quienes lo aman y a quienes lo odian.

Lo hace camino a una lucha tremenda que disputará con Darby Allin esta noche en Dynamite en una nueva jornada del Continental Classic.

Wanted to take this tweet to tell you all how extremely grateful I am being able to do the things that I do.

I have a constant fear of letting you all down because I’ve done it so often.

“We all fail at the people we are meant to be” has followed me since I got my first deal.…

