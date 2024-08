Will Ospreay supera a un complicado Lance Archer y encara a MJF

MJF y Will Ospreay se vieron cara a cara en su camino hacia All In en Londres, donde se disputarán el Campeonato Estadounidense. Sin embargo, antes de ese enfrentamiento, Lance Archer se presentó como una prueba desafiante para el británico.

Ospreay criticó a MJF por haber cambiado el nombre y el diseño del Campeonato Internacional, recordando que, incluso cuando se llamaba All Atlantic, el título gozaba de gran respeto. Además, Ospreay aseguró que el polémico luchador perderá en Inglaterra. MJF, por su parte, respondió que eso dependería de si Ospreay lograba llegar al combate, ya que primero tendría que enfrentar a Lance Archer.

En su encuentro, el imponente Lance Archer atacó con contundencia a Ospreay. A pesar de que Ospreay logró reaccionar en algunos momentos, sufrió un castigo severo y doloroso a manos de su rival.

Will sufrió mucho, pese a sacar sus mejores armas y ataques aéreos, aunque Archer respondió con todo, siendo una prueba demasiado complicada y que por momentos parecía no podría superar. Pero tras un intenso combate, con un poderoso Hidden Blade, el cual finalmente consiguió a victori.

Tras el duelo, MJF atacó a Ospreay y cuando aprecia que iba a atacar con el anillo de diamantes, Kyle Fletcher, apareció para salvarlo y tras esto reconoció que como parte de la Don Callis Family no debía meterse, pero al ser Ospreay su mejor amigo, no lo iba a dejar solo.

Finalmente, Fletcher aseguró que MJF pagaría por su ataque y lo retó a un combate, el cual sería la otra semana.