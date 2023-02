Whittaker: “Soy difícil para Pereira y Adesanya”

A pesar de alcanzar la mayor de las alturas en el UFC, Robert Whittaker cree que todavía no ha alcanzado su techo. El ex campeón de peso mediano de UFC siente que su juego todavía está en una trayectoria ascendente y se ve a sí mismo como una gran amenaza para el título a pesar de perder el cinturón y no poder recuperarlo.

Whittaker (24-6 MMA, 15-4 UFC) perdió el cinturón ante Israel Adesanya en 2019 . Luego ganó tres peleas seguidas, eliminando a los principales contendientes en ese momento, y se ganó otra oportunidad de convertirse en campeón. Desafortunadamente para Whittaker, se quedó corto en la decisión de perder la CA en la revancha contra Adesanya . Y no mucho después, Adesanya perdió el cinturón ante Alex Pereira.

El australiano todavía está luchando por convertirse en campeón y confía en que puede lograrlo una vez más.

“Puedo llevarme a un nuevo nivel. Siento que puedo entrar allí y tener un mejor desempeño. Creo que entiendo dónde estaba mentalmente Adesanya. Entrar en la revancha después de perder dos veces ante el mismo tipo, fue una situación muy similar para Adesanya y para mí.

“Creo que él superó la pelea de la manera en que lo hizo, y la forma en que todo va, la próxima pelea es la mejor. Pero es lo que es. Quiero esa pelea. Creo que mezclo, uso las artes marciales mixtas mejor que los dos. Creo que puedo usar mi lucha libre y agarre para que sea una pelea infernal para ambos”.

Se suponía que Whittaker pelearía en UFC 284 el 14 de febrero contra Paulo Costa, pero el enfrentamiento fracasó debido a disputas contractuales entre UFC y Costa. No está seguro de con quién será emparejado a continuación o cuándo regresará.

En cuanto a Adesanya y Pereira, los dos fueron reservados para una revancha inmediata en UFC 287 el 8 de abril . Whittaker cree que Adesanya tiene las habilidades para recuperar uno, pero se pregunta cómo será su estado mental.

“Si miramos la pelea solo desde una perspectiva mental, creo que Adesanya tuvo una mejor oportunidad en la última pelea. Pero al decir eso, tal vez ahora que sucedió lo peor, lo libera para el próximo. Puedes ver dónde gira en ambos sentidos con mucha facilidad. Puede girar en una dirección y liberarlo donde sucedió lo peor, o le preocupa que vuelva a suceder debido a los guantes pequeños. En cuanto a las habilidades, podría haberlo vencido la última vez. Fue una pelea cerrada”.