Whittaker revela que pidió reprogramar pelea con Chimaev

Robert Whittaker se acercó a UFC para organizar nuevamente la pelea contra Khamzat Chimaev. Whittaker (26-7 MMA, 17-5 UFC) y Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) estaban programados para encabezar la cartelera de UFC on ABC 6 en junio, pero problemas de salud obligaron a Chimaev a retirarse. Whittaker se enfrentó en su lugar a Ikram Aliskerov, a quien noqueó en el primer round en Arabia Saudita.

Ahora Whittaker y Chimaev volverán a intentarlo cuando se enfrenten en una pelea de tres asaltos el 26 de octubre en UFC 308 en Abu Dhabi. El hecho de que Whittaker haya pedido la pelea puede resultar sorprendente considerando la reciente inactividad de Chimaev, pero el ex campeón de peso mediano de UFC explicó por qué quería que se reprogramara la pelea.

“Desafortunadamente, el negocio no se maneja completamente en base a los méritos. En gran parte sí lo es, pero hay muchas veces y momentos en los que simplemente no es así. Chimaev es una pelea difícil. Obviamente es un gran atractivo, especialmente allí en Abu Dhabi. Ha hecho lo que se refiere a peso welter. Ha hecho lo que se refiere a peso mediano.

“Entonces, es un atractivo y creo que la UFC, en cuanto a la historia, quiere ver a Chimaev tener una oportunidad de pelear contra el campeón. Quieren ver a Chimaev en lo más alto de la clasificación. Quieren verlo en esa imagen. Pero me encanta interrumpir sus planes. Me encanta descarrilar sus historias y es por eso que acepté la pelea. Pedí la pelea. No me la ofrecieron”.

Whittaker también ve a Chimaev como el camino perfecto para tener la oportunidad de recuperar su título de peso mediano.

“Vi que había una cartelera en Abu Dhabi en octubre, el cronograma encajaba perfectamente y pensé: ‘Pelearé con Chimaev nuevamente’. Hagámoslo de nuevo. Solo asegurémonos de que aparezca (risas). Espero peleas difíciles, espero con ansias estas peleas y sé que si derroto a Chimaev no habrá nada que me impida recuperar mi cinturón”.