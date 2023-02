Whittaker responde a llamada de Chimaev

Robert Whittaker pelearía contra Khamzat Chimaev si UFC se lo ofreciera. Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) llamó respetuosamente a Whittaker (24-6 MMA, 15-4 UFC) y el ex campeón de peso mediano está listo.

Chimaev está invicto en el UFC, pero Whittaker cree que le presentará un desafío igualmente difícil.

“Oh, sí, genial, hagámoslo. Lo que sea. Si es una pelea que se me presenta, entonces es lo que es. Sí, creo que sería una buena pelea. Creo que sería una pelea difícil. Creo que es un luchador fenomenal. Creo que tiene muchos puntos fuertes.

“Creo que tengo muchas fortalezas. Creo que soy un peleador duro para él, de todos modos, y soy bastante bueno con mis manos, puedo hacer muchos derribos. Soy difícil de contener. Soy retorcido, ya ves. Sí, será una pelea interesante. Eso será un espectáculo, seguro. Estoy seguro de que atraerá a mucha gente interesada y emocionada”.

Teniendo en cuenta que es uno de los principales contendientes en el peso welter, Whittaker no está seguro de si la pelea necesariamente tiene sentido para él, pero reconoce que crearía mucho revuelo.

“La razón por la que sería una pelea que valdría la pena hacer es porque está montando el tren de la exageración, y porque UFC quiere traer a este tipo, que es el hombre del saco para muchos muchachos, en la clasificación. Quieren que pelee conmigo en la parte superior de la cadena, para que abra la puerta a quien gane, y luego salte detrás. Esa es la única razón por la que tiene sentido”.

La promoción optó por reservar una revancha entre el campeón de peso mediano Alex Pereira e Israel Adesanya en el evento principal de UFC 287, lo que ha dejado a Whittaker en un dilema. Whittaker ha vencido a muchos de los principales contendientes, como Jared Cannonier y Marvin Vettori , y acordó enfrentarse a Paulo Costa en UFC 284 el sábado antes de que se cancelara la pelea. Espera pelear en abril, pero en menos de dos meses, no ha recibido noticias sobre un oponente.

“Es difícil, porque la revancha con Izzy y Periera me ata. Estoy en una posición complicada en la que he vencido a muchos muchachos en el top 10 y solo estoy esperando. Quiero pelear con Pereira o Adesanya. Eso es por lo que estoy al acecho, al acecho por los bordes. Pero no me gustaría esperar un año entero para tener mi oportunidad (el ganador). Así que no sé, posición complicada”.