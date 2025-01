Whittaker explica qué debe evitar Adesanya frente a Imavov

Robert Whittaker está cuidando a Israel Adesanya al advertirle sobre el posible plan de juego de Nassourdine Imavov en UFC Fight Night 250.

Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) se enfrentará a Imavov (15-4 MMA, 7-2 UFC) en el evento principal de peso mediano del sábado en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita. Whittaker cree que Adesanya ganará, pero solo si puede defenderse del agarre de Imavov.

«El agarre de Imavov es muy bueno. Le da la espalda a casi todos los oponentes con los que pelea. Ahí es donde la pelea gana para él. No vence a Izzy en un combate de golpes de cinco asaltos. Lo derriba, intenta darle la espalda, la consigue y luego, si Izzy defiende o no esa posición y sale de ella. Obviamente, la idea con Adesanya en la pelea será no ceder la espalda a toda costa.

“Es cierto que es una dirección muy clara que Imavov debe intentar seguir, porque, como dije, en casi todas las peleas que ha tenido, consigue la espalda, consigue ese triángulo corporal y realmente lo trabaja. Creo que esa es más o menos la pelea que vamos a ver. Vamos a ver a Adesanya intentando mantener su espacio, derribarlo, e Imavov intentando empujarlo contra la reja, a corta distancia, derribarlo y recuperar su espalda”.

Adesanya buscará romper una racha de dos derrotas consecutivas por el título ante Sean Strickland y el campeón de peso mediano de la UFC Dricus Du Plessis. Adesanya fue derribado cuatro veces en camino a una derrota por sumisión en el cuarto asalto contra Du Plessis en UFC 305 el pasado agosto.