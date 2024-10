Whittaker emite declaracion sobre su salud tras UFC 308

Robert Whittaker se está tomando con calma la peor derrota de su carrera después de UFC 308. El ex campeón de peso mediano de UFC, Whittaker (26-8 MMA, 17-6 UFC), sufrió su derrota más rápida en la categoría de peso el sábado cuando Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) lo llevó al suelo y logró una espantosa sumisión que desfiguró sus dientes dentro del primer asalto en el Etihad Arena en Yas Island, Abu Dhabi.

Después de la pelea, aparecieron imágenes de la boca de Whittaker con los dientes aplastados en una dirección poco natural gracias a la sumisión de Chimaev, y parecía ser una lesión grave. Sin embargo, la actitud de Whittaker indica que es más una molestia, porque en su primera declaración desde la pelea, aclaró que no tiene la mandíbula rota y solo daños en los dientes.

“A veces es un trabajo duro, pero así es el negocio. Enhorabuena a Khamzat, fue el mejor hombre esta noche y eso es todo. Me sentí genial, todo estaba en su punto y estaba listo. Mi mandíbula está bien, pero me movieron los dientes hacia adentro. Es una buena excusa para arreglarlos correctamente ahora”.

Aunque Whittaker, de 33 años, no logró su objetivo de vencer a Chimaev y dar un paso más hacia otra oportunidad de recuperar el cinturón de las 185 libras, parece que no se desanima. “The Reaper” dijo que tiene la intención de regresar al octágono más pronto que tarde, pero primero tiene la intención de recuperarse por completo y pasar tiempo con su esposa, sus hijos y otros miembros de la familia antes de centrarse en cómo será su regreso a la jaula.

“Estoy decepcionado, pero me recupero de cada revés y de cada desafío, así que esto no es diferente. Quiero agradecer a mi equipo y a todos los que me apoyaron para llegar hasta aquí. Es hora de pasar un rato con la familia. Volveré pronto”.