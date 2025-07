Whittaker: «De Ridder no ha peleado con nadie como yo»

Robert Whittaker cree que Reinier de Ridder no querrá tener nada que ver con él en el evento principal de UFC on ABC 9 y buscará derribos tempranos y con frecuencia.

El ex campeón de peso mediano de UFC, Whittaker (26-8 MMA, 17-6 UFC), se enfrenta al ex campeón de dos divisiones del Campeonato ONE, de Ridder (19-2 MMA, 3-0 UFC), en la pelea principal del sábado en el Etihad Arena en Yas Island (ABC, ESPN, ESPN+ ), con algunas apuestas importantes en la categoría de peso en medio de una gran serie de peleas.

Aunque de Ridder ha tenido un comienzo sólido en su mandato en el octágono hasta el momento con finales ante Gerald Meerschaert, Kevin Holland y Bo Nickal, Whittaker cree que este es un salto demasiado grande en la competencia y se notará desde el principio.

«No ha peleado con nadie como yo. Conectar mis guantes y ponerle las manos encima, ese es el plan. Soy rápido. Creo que mi golpeo es mejor que el suyo. Así que tengo que encontrar los huecos, las aberturas, y cerrarlas».

Al visualizar la pelea, Whittaker piensa que de Ridder estará ansioso por tirarlo al suelo lo más rápido posible, pero no tiene intención de permitirlo.

«Me imagino que intentará derribarme de inmediato. Tiene buen golpeo, buena defensa, pero entiende dónde están mis fortalezas y dónde pueden estar las suyas, y creo que querrá lanzarse al suelo para aprovecharlas«.

Whittaker, de 34 años, volverá a la acción por primera vez desde su derrota por la Sumisión del Año ante Khamzat Chimaev en una eliminatoria por el título en UFC 308 en octubre. La técnica le destrozó los dientes de forma horrible, y se vio obligado a tomarse un tiempo libre para operarse y recuperarse.

Whittaker dijo que esa lesión ya es cosa del pasado y que está ansioso por demostrar que puede volver a estar en la pelea por el título en la categoría de 185 libras.

«Estoy al cien por cien. La recuperación no tardó mucho. Simplemente me los sacaron y los reubicaron. De hecho, estaban mejor que antes, y el precio lo pagó el tío Dana, así que va bien».