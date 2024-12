Whittaker: «Chimaev merece la próxima oportunidad titular»

Robert Whittaker prevé grandes cosas para Khamzat Chimaev. Whittaker y Chimaev se enfrentaron en el evento co-principal de UFC 308 en octubre, con una posible oportunidad por el título en juego.

La pelea tan esperada estaba programada a cinco asaltos, pero terminó durando solo uno, ya que Chimaev terminó brutalmente a Whittaker en el primero con un face crank que le dislocó varios dientes. Y para Whittaker fue aún más impresionante debido a lo bien que se sentía antes de la pelea.

«Me sentí increíble. El corte fue increíble, me sentí fuerte, me sentí en forma, estaba concentrado, estaba concentrado. Todo fue perfecto. Honestamente, no puedo decir otra cosa. Así que entré allí y con un segundo de la pelea comenzando, me sentí realmente cómodo de pie con él. Realmente cómodo. Pero luego el tipo cae como un milímetro, ¡¿cómo se puede detener ese derribo?!

“Es comprensible que hayamos luchado mucho, que hayamos hecho muchas cosas, pero amigo, es muy difícil replicar ese tipo de derribo, ese tipo de compromiso. Y hay que felicitarlo. El tipo conoce sus puntos fuertes y los ha aprovechado al máximo. Está dispuesto a darlo todo por ello.

“De todos modos, el derribo entra, su tobillo me levanta de la reja. Fue un derribo hermoso. Pero luego llegamos al trabajo de pared y me sentí bien. Entendí, él tiene un sag muy fuerte. No es ridículamente fuerte ni nada de eso, pero tenía un sag muy fuerte, y fue muy bueno en hacerme trabajar. Fue muy bueno en asegurarse de estar activo. …

“Incluso entonces, sabía que la presión que estaba ejerciendo iba a ser muy difícil de mantener durante los rounds. Fueron cinco rounds, ¿no? Y pude sentir que se abría algo de espacio más adelante. Pero obviamente sucede, hacemos la transición y luego pone su antebrazo sobre mi cara para hacer el face crank”.

Whittaker ya se había recuperado de la terrible lesión y señaló que en realidad había tenido problemas con sus dientes durante más de una década antes de que la sumisión de Chimaev finalmente acabara con ellos.

Sin embargo, dominar a un ex campeón como lo hizo Chimaev es profundamente impresionante y muchos pidieron que Chimaev tuviera la siguiente oportunidad de enfrentarse al campeón de peso mediano de UFC Dricus du Plessis. Sin embargo, eso puede que no suceda, ya que el director ejecutivo de UFC, Dana White, declaró anteriormente que el ex campeón Sean Strickland sería el siguiente en la lista, aunque se mostró menos comprometido después de UFC 308. Y para Whittaker, está claro quién debería tener la próxima oportunidad de enfrentarse a du Plessis.

«Estoy interesado en ver qué hace a continuación. Creo que va a ser una pesadilla para muchos de los muchachos en el top cinco, porque no sé cómo detener ese derribo».

«Creo que debería ir directamente a Dricus. No creo que se deba recompensar nunca que se quede fuera. Pero no es mi decisión».