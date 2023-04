Whittaker ansioso por quitarle título a Adesanya

Robert Whittaker quiere que Israel Adesanya sea el hombre al que derrote para recuperar el campeonato de peso mediano de UFC.

Al principio, Whittaker (24-6 MMA, 15-4 UFC) admite que solo se trataba de recuperar su cinturón. Pero después de ver a Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) vengar su derrota ante Alex Pereira por nocaut en el evento estelar de UFC 287 del sábado pasado, está ansioso por una pelea de trilogía.

Whittaker perdió su título de peso mediano ante Adesanya por nocaut en UFC 243. Tuvo la oportunidad de vengarse cuando la pareja se revanchó en UFC 271, pero Whittaker se quedó corto en una derrota por decisión cerrada .

“Creo que una gran cosa de la que me di cuenta es lo mucho que quiero pelear con Izzy. ¿Sabes? Y no fue hasta que la pelea entre Alex e Izzy se había desarrollado y se estaba desarrollando que… si Alex hubiera ganado, me habría movido para pelear con Alex. Eso era bastante seguro. que es genial Quiero esa pelea. Estoy apuntando al cinturón. DE ACUERDO. Pero no es lo mismo. Quiero quitarle el cinturón a Izzy. Y no fue hasta que eso podría no haber sido una cosa que me di cuenta, hey, no, realmente quiero pelear con Izzy. Porque desde que perdí con Izzy, ha habido momentos en que la gente me ha preguntado: ‘¿Qué tanto quieres pelear contra Israel? ¿O simplemente quieres luchar por el cinturón?

“Y siempre he dicho, realmente no me importa. Realmente no me importa Pero no, me importa. Me importa. Y me he dado cuenta de que me importa. Quiero pelear con Izzy por el cinturón, y quiero quitarle el cinturón a Izzy. Eso es lo que quiero hacer. Tengo mucho respeto por su conjunto de habilidades, y lo he mencionado antes. Se lo he mencionado en la cara. Pero sé que es un rompecabezas que puedo resolver, y me emociona. El desafío de tratar de vencerlo, de recuperar el cinturón de él, es una fuerza impulsora para mí. Disfruto eso, y nunca voy a dejar de cazarlo. Alguna vez. Alguna vez. Eso es justo lo que quiero hacer hasta que recupere esa W de él. Eso es lo que quiero.”

Después de haber perdido dos veces ante Adesanya, Whittaker sabe que no será fácil conseguir una tercera oportunidad. Pero independientemente de cuánto tiempo tome, Whittaker está feliz de seguir derrotando a los contendientes hasta que sea su turno nuevamente.

“Estoy en una posición complicada. Estoy en una posición delicada. Yo se esto. Especialmente con Izzy ganando esa pelea. Sé que el camino que tuvo UFC fue que Pereira ganara, yo peleara con Pereira, venciera a Pereira, Izzy peleara conmigo. Esa es la revancha que querían. Así querían que sucediera. Estoy bastante seguro. Y no estoy 100 por ciento seguro. No puedo leer sus mentes. Pero suena bien en mi cabeza. Ahora, Izzy ha ganado. ¿Dónde me deja eso? No creo que Pereira se quede en el peso mediano. Creo que se está moviendo hacia arriba. Él haría. Lo pensarías de todos modos. Entonces, ¿dónde me deja eso? Sí, no lo sé. No sé.”