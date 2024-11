Whittaker admite haberse sentido superado por Chimaev

Robert Whittaker reconoce que no había mucho que pudiera hacer para evitar que Khamzat Chimaev lo derribara.

Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) aplastó a Whittaker (26-8 MMA, 17-6 UFC) y logró una sumisión en el primer asalto en su pelea de peso mediano en UFC 308. La victoria por la mínima resultó en que Whittaker necesitara una cirugía dental. Whittaker detalló cómo se desarrolló la pelea y calificó la fuerza de Chimaev.

“A los pocos segundos de que comenzara la pelea, me sentí muy cómodo de pie junto a él, muy cómodo. Luego, el tipo cae como a un milímetro. ¿Cómo detienes ese derribo? Luchamos mucho, trabajamos mucho contra la pared, pero es muy difícil replicar ese tipo de derribo, ese tipo de compromiso. Felicitaciones a él. El tipo conoce su fuerza y ​​​​jugó al máximo y está dispuesto a quemarlo todo allí por eso.

“Entra el derribo, el tobillo me levanta de la reja, fue un gran derribo. Fue un derribo hermoso. Pero luego llegamos al trabajo de pared y me sentí bien. Es decir, tiene un sag muy fuerte. No es ridículamente fuerte ni nada por el estilo, pero tenía un sag muy fuerte y era muy bueno haciéndome trabajar. Era muy bueno y se aseguraba de estar activo. Siempre estaba tratando de atrapar ganchos por debajo, tratando de atrapar tobillos, tratando de atrapar un gancho. Haciéndome trabajar, manteniéndome activo”.

Whittaker estaba preparado para el comienzo explosivo de Chimaev, pero no esperaba que el golpe en la cara causara tanto daño.

“Incluso entonces, sabía que la presión que estaba ejerciendo iba a ser muy difícil de mantener durante los rounds. Tuvimos cinco rounds, ¿verdad? Y pude sentir que se abría algo de espacio más adelante.

“Obviamente, eso sucede, hacemos la transición y luego él pone su antebrazo sobre mi cara para hacer el Face crank. Fue perfecto, aterrizó justo entre mi barbilla y mi labio. Golpea justo ahí y al instante mis dientes cedieron. Obviamente, el apretón posterior no ayudó, pero simplemente cedieron”.