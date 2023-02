White y Kingston añaden una estipulación a su lucha

El duelo individual entre Jay White y Eddie Kingston para “Battle in the Valley” se le ha añadido una estipulación especial.

Esto quedó pactado luego de que ambos luchadores coincidieran en la edición de hoy jueves 16 de febrero del Wrestling Observer Live y acordaron añadir la estipulación “Loser Leaves NJPW” para su lucha de “Battle in the Valley” del 18 de febrero.

– Eddie Kingston fue el que propuso la estipulación:

¿Qué tal si lo terminamos? Si le gano a ese idiota, que lo haré, si le gano a un ex campeón IWGP, y supuestamente me estás poniendo en el mapa, ¿verdad? ¿Qué tal si nunca vuelves a luchar para NJPW? Cuando te gane, nunca más luchas para New Japan.

– Jay White contestó:

Kingston concluyó:

Es un trato. Hagámoslo, perro, no tengo miedo. Y déjame decirte algo, cuando hayas terminado con NJPW, no vengas a AEW. Te lo digo ahora mismo porque no eres uno de los favoritos, no eres uno de los pilares, eso significa que vas a estar atrapado conmigo y voy a vencerte ahí también, así que no vengas a AEW.