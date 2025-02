White reacciona al plan de Makhachev de pasar al peso mediano

Luego de su reciente defensa récord del título de peso ligero, Islam Makhachev sorprendentemente dirigió su atención al rey del peso mediano, Dricus Du Plessis.

Después de defender recientemente su título de peso ligero contra Renato Moicano, Islam Makhachev ha insinuado una vez más que intentará convertirse en doble campeón para consolidar su legado.

Yendo aún más lejos, el imparable ruso desafió sensacionalmente al campeón de peso mediano Dricus Du Plessis en una súplica para convertirse en triple campeón.

Makhachev había hablado anteriormente sobre subir a 170 libras y más recientemente ha insinuado que pronto hará su movimiento permanente al peso welter ya que no quedan contendientes de peso ligero.

Dricus Du Plessis se encuentra actualmente en las etapas finales de preparación para la defensa de su título en UFC 312 contra Sean Strickland, pero se enteró de los comentarios de Makhachev, afirmando que sería un «día de pago fácil» para él si Makhachev subiera al peso mediano.

Aunque el jefe de UFC, Dana White, fue conquistado por Makhachev y finalmente reconocido como el número uno libra por libra, tiene sus reservas sobre el ascenso de dos categorías de peso del peleador de 33 años.

“¿Subirá a peso mediano? Sí, no lo sé”.

“Escucha, si quiere subir a 170 podemos hablar, subir a 185 es un nivel completamente diferente”.

Por supuesto, la opción más viable sería que Makhachev subiera al peso welter y desafiara por ese título, sin embargo, el actual campeón de la división es su compañero de equipo y amigo, Belal Muhammad .

Aunque el peleador de 33 años no ha descartado por completo pelear contra ‘Remember The Name’, su entrenador en jefe, Khabib Nurmagomedov, no estaría contento con esa posible pelea .

Es probable que Belal defienda su título contra el fenómeno invicto Shavkat Rakhmonov a continuación y Makhachev probablemente seguirá de cerca esa pelea.