White reacciona a reto de Rakhmonov a Covington

Shavkat Rakhmonov, la sensación invicta del peso welter, consiguió su decimoséptima victoria consecutiva al someter al veterano Geoff Neal, de 170 libras, en el cartel principal del UFC 285 de pago por evento (PPV) el pasado fin de semana en Las Vegas, una victoria que probablemente ayude a “Nomad” a continuar su ascenso en la clasificación de la división. ¿Lo suficiente para una oportunidad por el título?

“Es un gran rival, nadie le había finalizado antes en un combate“, declaró Rakhmonov sobre Neal durante la rueda de prensa posterior al UFC 285 (véala aquí). “Estoy muy contento. He estado diciendo que una o dos peleas antes de la oportunidad por el título. Ahora estoy preparado. Ya sabes, Colby Covington, tú eres el siguiente o la siguiente oportunidad por el título”.

Covington, dos veces aspirante al título del peso welter, no ha competido desde su victoria por decisión unánime sobre Jorge Masvidal en UFC 272 hace aproximadamente un año. Dicho esto, “Chaos” está listo, dispuesto y capaz de luchar, según el presidente de la promoción Dana White, que no se opone a Covington vs. Rakhmonov.

“Es divertido. Es divertido”, dijo White durante la rueda de prensa. “No estoy haciendo la pelea [en este momento]. Sólo digo que no sabía [que Rakhmonov le había llamado], pero bueno, ya veo. Colby está listo para pelear. Está listo para pelear con cualquiera. Nos hemos puesto en contacto con él para un par de peleas diferentes y dijo que sí, pero simplemente no funcionó”.

El campeón del peso welter de la UFC, Leon Edwards, defenderá su cinturón de las 170 libras contra el ex poseedor del título Kamaru Usman en la pelea estelar del PPV del UFC 286 que se celebrará a finales de este mes en Londres, Inglaterra.

En el resto del Top 5, los pujantes aspirantes al peso welter Khamzat Chimaev y Belal Muhammad esperan sus próximos compromisos. Sin duda, los emparejadores tienen mucho trabajo por delante.