White reacciona a la victoria de Chimaev en UFC 319

Dana White esperaba que la pelea entre Khamzat Chimaev y Dricus Du Plessis fuera diferente de lo que sucedió.

El sábado pasado, Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) desafió al campeón Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) por su título de peso mediano de UFC en el evento principal de UFC 319. Como lo predijeron las probabilidades, Chimaev dejó UFC 319 con su récord invicto y un cinturón de campeonato de UFC después de darle a Du Plessis una puntuación de 50-44 en las tarjetas de los tres jueces.

White, CEO de UFC, no está del todo sorprendido de que la pelea terminara siendo dominante para Chimaev, pero sí pensó que habría más acción.

«En la antesala de esta pelea, pensé: ‘Apuesto a que el evento principal será la Pelea de la Noche’. No lo vi venir, pero tampoco me sorprendió. Por la forma en que dominó, si pudo hacerlo en el primer asalto, es más probable que lo haga en el segundo y durante el resto de la pelea«.

Chimaev es una de las estrellas más grandes, si no la más grande, que lucha activamente en la UFC hoy en día. Causó un gran revuelo en el mundo de las MMA tras aceptar una pelea justo después de su victoria debut en 2020. Desde entonces, la carrera de Chimaev no ha hecho más que ascender.

«La noche que estábamos en Fight Island y dijo: ‘Quiero pelear el próximo sábado’, desde entonces, ha sido un crack. Obviamente, también es muy popular. La gente lo adora y pelea aquí en Estados Unidos, y obviamente, Chicago también lo adora».

En cuanto a Du Plessis, el peleador sudafricano vio truncada una racha de 11 victorias. Esa racha no solo le permitió ganar el título de peso mediano de la UFC, sino también defenderlo dos veces. A pesar de haber sido dominado, White tiene un gran respeto por lo que Du Plessis demostró en la jaula.

«Tuve un récord de 10-8 en cada asalto, excepto quizás el último. Estar en la posición en la que estaba, con el crucifijo y siendo dominado en el suelo, con puñetazos y codazos en la cara, es frustrante, y creo que lo manejó bien. Intentando entrar en la pelea y ganar en cada asalto, sí, impresionante».