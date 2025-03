White ofrece una actualización sobre Jon Jones vs. Tom Aspinall

El presidente de UFC, Dana White, parece estar cada vez más cerca de asegurar la pelea entre Jon Jones y Tom Aspinall.

Jones vs. Aspinall es la pelea más importante que UFC puede organizar por el título indiscutible de peso completo de UFC.

“Va a suceder. Ya está hecho, pero no está hecho. No lo suficiente como para sentarme aquí mismo y anunciarlo y darles una fecha. Pero la pelea se va a hacer. Solo es cuestión de firmarla ahora”.

Aspinall no ha peleado desde que derrotó a Curtis Blaydes en UFC 304 para defender su título interino de peso completo de la UFC el pasado julio. Jones no ha peleado desde que noqueó a Stipe Miocic en UFC 309 el pasado noviembre para defender el título de peso pesado de la UFC.

Aspinall se está cansando de esperar que Jones firme en la línea punteada, y recientemente le dijo a Jones que peleara con él o se retirara .

“Jon no tiene adónde ir. Tiene que pelear conmigo o retirarse ahora. Y si se retira, todos saben que me habrá estado evitando. Así que, literalmente, no hay otra pelea para Jon por ahora. Así que todo sale bastante bien”.