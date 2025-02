White explica la postura de UFC sobre los dobles campeones

A raíz de las vacaciones del título de peso pluma de UFC de Ilia Topuria, el director ejecutivo de promoción, Dana White, explicó la postura de la compañía sobre los dobles campeones el sábado después de UFC Fight Night 252 .

White dijo que la promoción no está en contra de los peleadores que intentan competir por múltiples campeonatos, pero indicó que espera un nivel elevado de actividad de aquellos que eligen intentar esa hazaña.

«A menos que pienses que puedes defender tu título. Si hay un tipo que piensa que puede hacerlo y quiere defender ambos cinturones y ha logrado todas estas grandes cosas, no tendría ningún problema con eso. Pero vas a estar ocupado.

“… A menos que hayas acabado con una división, como Jon Jones, que estuvo en peso semicompleto para siempre y luego subió a peso completo. Ilia, lo entiendo. Tiene sentido. Como dije, ¿a quién ha vencido y cómo lo hizo, y ahora está cansado de hacer el peso y quiere subir a 155? Tiene todo el sentido. Pero no, definitivamente no estoy (en contra). Weili Zhang, me acaban de preguntar. Ella ha logrado casi todo lo que se puede lograr en su división de peso y no tengo ningún problema con eso. La filosofía no ha cambiado, solo se analiza caso por caso”.