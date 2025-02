White explica la decisión de Topuria de dejar vacante título de peso pluma

Una vez que el árbitro dé la señal para que comience la acción en el evento principal de UFC 314, el título de peso pluma que actualmente posee Ilia Topuria quedará oficialmente vacante.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, anunció una serie de grandes peleas para las próximas carteleras, incluidas noticias importantes relacionadas con el título de peso pluma. Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) dejará atrás su corona al ascender a la división de peso ligero, lo que le dará paso a una pelea por el título vacante en la UFC 314 entre el ex campeón Alexander Volkanovski y el contendiente en alza Diego Lopes.

“ Topuria ha sentido que ha hecho todo lo que podía en esa división, y siente que ha cimentado su legado, y su cuerpo ya no puede dar el peso. Así que Topuria subirá a 155 libras y dejará vacante el título de peso pluma. … Tan pronto como se lance el primer golpe (Volkanovski vs. Lopes), el título quedará vacante.

El invicto Topuria dejará el título de peso pluma después de un excelente año 2024 en el que ganó el cinturón al noquear a Volkanovski en UFC 298 y luego registró su primera defensa del título al noquear a Max Holloway en UFC 308.

Topuria recientemente criticó al actual campeón de peso ligero, Islam Makhachev, y manifestó su confianza en el resultado de un posible enfrentamiento.

“Realmente creo que puedo vencer al actual campeón, Islam. Realmente lo creo. Es un gran campeón. No puedes ser campeón mundial por casualidad; tienes que hacer las cosas bien. Es una bestia. No me gusta ser un matón y pelear con gente de la que sé al 100 por ciento que le voy a patear el trasero, ¿sabes?

“Me gusta pelear con gente que los fanáticos creen que va a ser muy competitivo. Me gusta crear ese tipo de expectativas. Con Islam, voy a tener eso. Al hacer la revancha con gente con la que ya peleé, no creo que vaya a tener el mismo tipo de expectativas, ya sabes, para los fanáticos”.