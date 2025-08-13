White aborda posible regreso de McGregor en la Casa Blanca

Dana White dice que Conor McGregor parece serio acerca de competir en la Casa Blanca.

La noticia de que la UFC celebrará un evento en la Casa Blanca el próximo 4 de julio en Washington D. C. ha reavivado el interés de McGregor en competir de nuevo. Han pasado más de cuatro años desde su última pelea, cuando se fracturó la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en el UFC 264.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) tenía previsto su regreso en junio pasado contra Michael Chandler en UFC 303, pero se retiró tras fracturarse el dedo meñique del pie. Desde entonces no se ha informado de un posible regreso, pero según la base de datos oficial antidopaje de UFC, McGregor ha vuelto a la lista de control.

«Si ves, ha estado publicando videos de él mismo entrenando, ya está de vuelta en la piscina, quiere la pelea en la Casa Blanca. Si empieza a ponerse en forma y a entrenar, y mantiene el rumbo, esa es la pelea que quiere. Me sigue diciendo que quiere esa pelea, así que veremos cómo se desarrolla en los próximos meses».

Desde entonces McGregor ha publicado varios vídeos de él entrenando.

McGregor no es la única estrella de la UFC que ha expresado su deseo de pelear en la Casa Blanca. Poco después de anunciar su retiro y renunciar a su título de peso completo de la UFC, Jon Jones ya está de vuelta en la piscina de pruebas.